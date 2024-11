Neres si racconta: "Faccio il nome di tre serie tv, sono le mie preferite"

L'attaccante brasiliano del Napoli David Neres ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club azzurro: "Mi piace guardare qualche serie Tv,: Prison Break, Game of Thrones e Breaking Bad sono le mie preferite. Come altri sport mi piace il basket e il football americano. Li seguo ma non sono bravo. Vorrei provare.

Non ho una squadra preferita, ma mi piacciono alcuni giocatori come Kyrie Irving, LeBron James. I migliori, quindi. In passato ho provato col tennis. Se lo facessi, penso sarei un buon giocatore. Sono timido. Soprattutto quando parlo, non mi piace parlare molto. Mi sento molto più a mio agio in campo. Lingua? Sto imparando, ma è ancora un po' difficile, so dire 'come stai?' e alcuni giorni della settimana".