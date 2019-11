Nesti: "Risultato che non soddisfa nè il Milan nè il Napoli"

Il giornalista Carlo Nesti è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per analizzare il pareggio tra Milan e Napoli: "Risultato che non può soddisfare né il Milan né il Napoli. Con i problemi che ha il Milan non è un'eresia schierare Calabria a centrocampo, ha fatto bene e ci ha giocato da ragazzo. #Piatek si vede chiaramente che ha paura di sbagliare".