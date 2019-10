Nicola ottimista: "L'equilibrio di Ancelotti e l'entusiasmo dei tifosi possono essere un viatico"

L'allenatore Davide Nicola, intervenuto in esclusiva ai microfoni di TMW a margine del "Festival dello Sport" di Trento, ha parlato così dell'attualità del calcio italiano. Di seguito lo stralcio finale.

Chiosa su Ancelotti, al secondo anno sulla panchina del Napoli.

"La massima espressione del Napoli è stata quella vista contro il Liverpool. Immagino gli azzurri a quel livello lì, se hanno fatto quella partita è perché sono in grado di esprimere quel tipo di calcio. Ovviamente non è facile ripetere lo stesso livello anche in campionato, ma starei molto sereno e tranquillo. L'equilibrio di Ancelotti può essere un viatico insieme all'entusiasmo di una grande tifoseria come quella napoletana".