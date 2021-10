Nino D'Angelo: "Con Diego è morto il calcio. Scudetto sarebbe un suo regalo dal cielo"

"Diego dal cielo ci guiderà allo scudetto". Parla Nino D'Angelo, grande tifoso del Napoli e amico personale di Diego Armando Maradona, intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Della sua morte ho saputo tramite mio figlio Vincenzo, che lavora alla Gazzetta, ho suonato 'Ho visto Maradona' al piano e mi sono messo a piangere. Per me con lui è morto il calcio. Il Napoli di oggi? Quello di prima più Anguissa, lo scudetto sarebbe un regalo di Diego dal cielo".

L'avversaria che teme di più?

"L'Inter, anche se è più debole. Il Milan ha un gioco che fa paura, la Juve la vedo un passo indietro".

Insigne?

"Napoli chiede sempre qualcosa in più a un napoletano, è capitato anche a me. Non volevano farmi cantare al San Carlo, la città si è spaccata".