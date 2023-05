Nino D'Angelo: "Il 4 giugno canterò l'inno ufficiale del Napoli, finalmente la mia canzone"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Nino D'Angelo, storico cantautore napoletano

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Nino D'Angelo, storico cantautore napoletano: "Aurelio mi disse che c’era da pensarci per la mia canzone come inno, me la fece un po’ difficile, alla fine l’ha scelta il popolo. Alla fine, mi ha chiamato a casa per cantare il 4 giugno, gli risposi: ‘Ch veng a ffà?’. Avrebbe voluto che cantassi ‘Napoli’, ma io volevo farlo in via ufficiale, e l’ha annunciato in Piazza del Plebiscito ad una delle date del concerto di Gigi d’Alessio, ufficializzandolo come inno ufficiale: ce l’amm fatt".