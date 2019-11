Nocerino non ha dubbi: "Juve non giocherà mai a memoria come il Napoli di Sarri"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto Antonio Nocerino, doppio ex di Juventus e Milan: “Secondo me il Sarri visto a Napoli ancora non c’è e secondo me non ci sarà, la Juve ha giocatori completamente diversi rispetto al Napoli. La Juve vince anche se non gioca sempre benissimo, ha dei giocatori che sono devastanti, basti pensare a Douglas Costa contro la Lokomotiv. Se togli uno e metti un altro la musica è sempre uguale, è bello così. Secondo me la Juve non giocherà mai a memoria come il Napoli di Sarri che aveva giocatori che si esaltavano con quel tipo di gioco, invece i giocatori della Juve si esaltano con e senza gioco, sono talmente forti mentalmente che non hanno bisogno di questo, la Juve continuerà a vincere a prescindere dal gioco”.