Non si accontentava della Champions, ora De Zerbi ammette: "Realismo, davanti corrono"

Dopo l'1-1 casalingo col Parma, Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato della classifica soffermandosi sull'obiettivo dei neroverdi: "Il punto ci sposta poco oggi in classifica ma davanti corrono perché sono squadre attrezzate più di noi ma questa non deve essere una scusa per non spingerci più in alto ma dobbiamo stare anche con i piedi per terra per non perdere il senso della realtà".