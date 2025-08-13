Non solo 4-3-3, Conte: "Lavoriamo ad un esterno in meno ed un centrocampista in più..."

Non solo 4-3-3. Nella conferenza stampa odierna di fine ritiro, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha confermato che sta provando in questi giorni - come vi abbiamo raccontato anche con i nostri inviati da Castel di Sangro - una soluzione diversa con i quattro centrocampisti tutti in campo.

Sta provando cose diverse, come la coesistenza dei 4 centrocampisti Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne. E' una soluzione credibile da subito per avere equilibrio?

"L'equilibrio non è una filosofia mia o del Napoli, ma devono averlo tutte le squadre per essere competitive. Quando dico cantiere aperto significa anche che stiamo provando diverse soluzioni, un allenatore deve cercare, come l'anno scorso, di trovare differenti soluzioni anche perché l'annata sarà lunga, ci saranno tante partite e chiaramente abbiamo lavorato tantissimo sul 4-3-3 ed è un sistema che è nelle corde della squadra e abbiamo gli interpreti per farlo, stiamo cercando anche un'ulteriore soluzione nell'eventualità di dover rinunciare ad un esterno offensivo per un centrocampista in più, ma c'è da migliorare meccanismi in entrambe le fasi e ottimizzare. Un allenatore deve ottimizzare, l'equilibrio è alla base di tutto".