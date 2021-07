Novellino: "Demme sa cucire bene il gioco, può essere il Pizarro di Spalletti"

Walter Alfredo Novellino, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “Il ritiro è fondamentale prima di tutto per la conoscenza a livello caratteriale, e poi a livello tattico e tecnico. I giocatori devono capire cosa vuole l’allenatore e i movimenti che devono fare in campo. Spalletti mi ha quasi sempre battuto quando era alla Roma, è molto bravo ed ha anche già la strada un po’ spianata dal lavoro fatto da Gattuso. Spalletti, non sembra ma è molto simpatico, e soprattutto non è uno stupido.

Esiste un regista alla Pizarro nel Napoli? C’è Demme, che non avrà il corto e il lungo, ma sa cucire bene il gioco e a me piace molto. Torreira? Sarebbe un grande acquisto per Spalletti.

Juve Stabia? Castellammare è una piazza importante, era un mio sogno e si sta concretizzando. Spero che la società faccia una squadra importante con l’inserimento di tanti giovani".