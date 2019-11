Novellino difende Ancelotti: "Unico a non avere responsabilità, ma tocca a lui uscirne"

Ibra e il Milan: i rossoneri provano ad accelerare per il grande ritorno dello svedese. "Sarebbe l'ideale, l'uomo giusto per la squadra di Pioli alla ricerca dei gol", dice a TMW Walter Novellino, ex milanista. "Ha personalità, sa trascinare i compagni, sarebbe la ciliegina su una torta ancora da completare".

Sabato si gioca Milan-Napoli: chi rischia di più?

"Sono due squadre che per un verso e per l'altro hanno bisogno di rilanciarsi. Sono napoletano ma anche ex milanista e allora voglio vedere una ripresa immediata di entrambe le squadre".

Il Napoli è entrato nel caos...

"Deve spegnere le polemiche, il gruppo deve riprendersi. Credo che tutti abbiano le loro responsabilità ad eccezione del tecnico. In questo momento difficile Ancelotti con la sua esperienza saprà trovare la via per uscirne".