Podcast Novellino: "Fiorentina sfortunata col Napoli, gli episodi hanno condizionato la gara"

Il tecnico Walter Alfredo Novellino è intervenuto a Radio Firenzeviola durante 'Viola Weekend' per parlare della sfida di ieri tra Napoli e Fiorentina e non solo: "Il punteggio è bugiardo perché la Fiorentina non è stata fortunata ma non meritava di perdere la partita. E' stata una gara che non meritava appunto di perdere.

Centrocampo leggero? La Fiorentina propone molti uomini in avanti e il centrocampo si svuota inevitabilmente ma secondo me il rigore ha cambiato tutto in negativo. La Fiorentina a me piace, è ben allenata da un allenatore giovane e bravo ma non è fortunata in questo momento".

Cosa intende per sfortuna? "Mi riferisco agli episodi che hanno condizionato la gara, il Napoli ha avuto la fortuna di segnare quel rigore ma la Fiorentina non ha giocato male".

Perché la difesa a tre secondo lei? "Secondo me i giocatori hanno fatto fatica ad interpretare certi movimenti ma al di là del modulo è stata sfortunata e penalizzata dal calcio di rigore. La Fiorentina in questo momento ripeto non è fortunata".

3-4-3? "Non mi trova d'accordo, mi perdonerà Palladino. Ma ripeto ieri il modulo c'entra poco però a me piace più il 4-3-2-1 o 4-2-3-1, io ho vinto i campionati così o con il 4-4-2. Bove è comunque quello che manca lì in mezzo. Folorunsho? Non è male come giocatore ma è diverso da Bove".

Spinazzola fa al caso viola? "L'ho visto bene ieri ed è uno che volevo sempre nelle mie squadre. Ieri ha fatto una grande partita e lo vedrei bene".