Novellino: "La grande difficoltà del Napoli sta nel centravanti, con la Lazio palleggio lento"

Walter Novellino, ex allenatore di Napoli e Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando i temi di casa azzurra: "Il Napoli non ha disputato una buona gara, i calciatori non riuscivano a creare occasioni. C'è stato un palleggio lento, s'è visto un livello fisico negativo. Di solito il Napoli aggredisce in avanti, invece domenica partiva da dietro e ha agevolato la Lazio. La grande difficoltà del Napoli sta nel centravanti".