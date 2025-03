Novellino: "Milan può credere alla Champions, ma il Napoli oggi non concederà nulla"

Walter Alfredo Novellino, doppio ex della sfida, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it parlando del big match di stasera tra Napoli-Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

Questo Milan può ambire alla Champions?

"Mancano ancora nove partite, le possibilità ci sono. Ma il Napoli è forte, non concederà nulla. I giocatori devono avere la responsabilità di fare di tutto per portare la squadra in Champions. Peccato per questa situazione che si è creata da inizio stagione".

Si aspettava un divario simile in campionato?

"Ovviamente no. Chiaro che il Milan abbia deluso, perché la rosa ha tanta qualità. Non so spiegare le cause, serve fare una riflessione attenta su cosa si è sbagliato".