Novellino: "Napoli grande società, un plauso per aver tenuto Di Lorenzo"

Walter Novellino, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte è l’allenatore ideale per il Napoli e lo sta dimostrando. Ha voluto Lukaku a tutti i costi e il belga l’ha ripagato con cattiveria agonistica e goal. Di Lorenzo? Mi sta stupendo molto e il plauso va fatto alla società per non averlo ceduto. Conte è un uomo leale e onesto, dice le cose in faccia sempre.

Il Napoli ha una grande società ed un grande allenatore, i risultati arriveranno per forza. Poi Lukaku è un trascinatore, è un attaccante molto importante e si è visto. Manna? Non chiacchiera molto, è uno che fa i fatti e questa cosa mi piace”.