Novellino: "Non ci sono aggettivi per descrivere il Napoli, complimenti a GiuntolI"

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’allenatore Walter Novellino

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’allenatore Walter Novellino: “Non ci sono aggettivi per il Napoli, c’è solo da fare i complimenti. Ci saranno due campionati e Luciano sta preparando tutto alla grande. Carlo Ancelotti è un gestore, poi ci sono allenatori come Sarri che è bravo sul campo, ma io credo che si è bravi quando ci sono giocatori bravi sul campo.

Bisogna fare i complimenti a Giuntoli, perché se pensavamo a quello che si diceva questa estate ha ottenuto risultati clamorosi. Ha abbassato il monte ingaggi facendo una squadra competitiva. Il Napoli è, in questo momento, la migliore squadra e come gioco la migliore in Europa.

Kim ha raccolto alla grande e con molta umiltà l’eredità di Koulibaly, i nuovi arrivati hanno avuto tutti un grande impatto. Raspadori e Simeone hanno dato un grande stimolo ad Osimhen. Il Napoli ha una grande convinzione dei propri mezzi ed è in un’autostrada sempre dritta gestita da un grandissimo pilota. In passato Spalletti è sempre stato criticato, ma lui con molta onestà intellettuale è riuscito a sistemare tutto e a riportare entusiasmo.

Il Napoli è compatto su tutti i reparti. A Roma sembrava una “partita del giovedì”, ha giocato con una semplicità unica. Scudetto? Si, ma non lo diciamo per scaramanzia. È sicuramente forte, però mi preoccupa il fermo del campionato per il Mondiale".