Novellino sta con Mertens: "Per ciò che ha dato meriterebbe più considerazione dal club"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Walter Novellino, ex allenatore del Napoli e non solo, ha parlato di Dries Mertens ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mertens merita un po' di considerazione in più. Ha dato tantissimo, tutto, ed è più napoletano che belga. Sarei più contento se avesse maggiore considerazione dalla società. Verde? Io l'ho allenato, gioca alla Insigne, parte largo e viene in mezzo. Ha l'uno contro uno e l'ultmo passaggio, cerca sempre la punta. E' un giocatore da Napoli".