Nunez-Napoli, esperto calcio inglese: "Sarebbe perfetto! Mi impressionò una partita..."

Gianluigi Bagnulo, giornalista Sky che per primo svelò l'affare Kevin De Bruyne-Napoli e che segue il calcio inglese, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Nunez o Grealish ipotesi per il Napoli? Penso più al primo che al secondo. Di Nunez mi risultano sondaggi e chiacchierate da parte del ds Manna.

Per me sarebbe un grande acquisto, ha fisicità ed è travolgente come forse, solo per questioni di età, non è più Lukaku. Secondo me Napoli sarebbe la piazza ideale per lui, a me ha impressionato anni fa in una gara del Benfica commentata a bordo campo. Viene da origini umili, ha fame e voglia di vincere", le sue parole.