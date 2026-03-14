Nuovo centro sportivo, De Magistris: "A Pozzuoli temi burocratici complessi, sostengo un'altra area"

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"Si parla di una fase conclusiva dell’accordo tra il Napoli e il Comune di Pozzuoli per quest’arra molto ampia per il nuovo centro sportivo".

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli' su Televomero: “C’è ancora un po’ di razzismo territoriale nei confronti della città di Napoli da fuori. In parte è un po’ scemato, perché Napoli negli ultimi 10-15 anni è stata attraversata. Oggi è più un accanimento di qualche frangia. Però sono state anche raccolte delle simpatie da parte di città e squadra".

Sul nuovo centro sportivo del Napoli:

"Si parla di una fase conclusiva dell’accordo tra il Napoli e il Comune di Pozzuoli per quest’area molto ampia per il nuovo centro sportivo. Ci sono però dei temi burocratici complessi, perché ci sono dei terreni interessati dal PNRR ed è da valutare se è un caso effettivamente così avanzato. Si tratta di un’area buona, ma continuo a sostenere che il centro sportivo dovrebbe essere fatto a Bagnoli”.