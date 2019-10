Oliva: "Il Napoli ha bisogno di una tirata d'orecchie, lo staff tecnico deve fare un'analisi..."

A Radio Marte è intervenuto Patrizio Oliva, ex pugile italiano, interrogato proprio sul momento del Napoli di Ancelotti dopo il pareggio contro il Genk: "Il Napoli ha bisogno di una bella tirata di orecchie. Dopo la gara col Liverpool la squadra era in fiducia, ma poi sono arrivati questi cali e non li capisco. Le partite vanno chiuse.

Gli infortuni muscolari arrivano quando il muscolo è affaticato ecco perchè la preparazione atletica è fondamentale. Quando il motore cede, lo staff tecnico del Napoli deve farsi un'analisi. Ho vinto tanto perchè non ho mai subito un infortunio muscolare.

L'Inter è una squadra diversa dall'anno scorso, ieri col Barcellona ha subito qualche torto ed ha un condottiero come Conte che è un vincente nella testa. Quest'anno è la squadra da battere".