Oliveira: "Lukaku non segna? Ma porta via sempre due uomini e crea spazio!"

L’ex attaccante di Cagliari e Fiorentina Lulu Oliveira è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri: “Il Napoli ha guadagnato due punti su Atalanta ed Inter, quindi la gara di Bergamo sarà molto interessante da guardare per capire come si muoverà la classifica.

Lukaku è sempre protagonista, anche quando non segna ha sempre due calciatori addosso e li porta via. Sa girarsi molto bene ed attaccare la porta, un grande attaccante ed è per questo che Conte lo voleva nella sua squadra.

Neres dribbla di meno e si appoggia molto sul lavoro di Lukaku, e credo che nascano da qui tante occasioni importanti per il Napoli. Credo che il Napoli possa puntare allo scudetto, ma non deve abbassare la guardia perché l’Inter non abbasserà mai la guardia e per me sarà una lotta tra loro due fino alla fine”.