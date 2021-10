Oliveira: "Se lo stacco sul gol lo avesse fatto un altro e non Osimhen se ne sarebbe parlato giorni..."

Nel corso di 'Radio Goal', Luis 'Lulù' Oliveira, ex attaccante tra le altre della Fiorentina, è intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Per uno straniero non è facile arrivare nel nostro campionato e devo dire che Osimhen sta facendo di tutto per dimostrare che è un grande campione. Lo stacco che ha fatto sul colpo di testa del gol è incredibile, se fosse stato un altro giocatore se ne sarebbe parlato mattina, mezzogiorno e sera, invece è un calciatore normale, del Napoli, e non se ne parla".