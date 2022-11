Olivera a Sky: "Venuti qui per vincere come sempre, ma non ci siamo riusciti"

Il terzino del Napoli Matias Olivera ai microfoni di Sky Sport ha commentato a caldo la sconfitta contro il Liverpool di questa sera.

Il terzino del Napoli Matias Olivera ai microfoni di Sky Sport ha commentato a caldo la sconfitta contro il Liverpool di questa sera: “Cerco di fare bene in fase difensiva e poi dare il meglio di me stesso in quella offensiva. Siamo venuti qui per vincere, non ci siamo riusciti e abbiamo cercato come sempre di giocare e arrivare al risultato attraverso il gioco”.