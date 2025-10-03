Onofri: “Lang? Aspettative alte e troppa fretta, deve ambientarsi alla Serie A”

L’ex difensore del Genoa, Claudio Onofri, è intervenuto nel corso di “Radiogoal”, trasmissione in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Il Genoa contro il Napoli dovrà avere un atteggiamento diverso rispetto all’ltima partita per non essere facili da battere. Con la Lazio troppa confusione, calciatori fuori posto come Vitinha sulla sinistra mentre lui è più forte da seconda punta. Però il Genoa di Vieira ha sempre avuto un’impronta non spettacolare ma almeno molto quadrata. Piano piano, dopo essersi salvati, cominciarono a provare qualcosa di nuovo che però in questo campionato non si è visto.

Lang? Bisogna aspettarsi un periodo di attesa dagli stranieri, perché in altri campionati giocano in maniera diversa e devono adattarsi alla Serie A. Ovviamente qui si hanno sempre aspettative alte e troppa fretta.

Ahanor? Ha tutte le qualità in quel ruolo per poter emergere, è un 2008 quindi è ancora giovane. L’Atalanta sbaglia poco e niente da tanti anni, ma soprattutto con Percassi ha trovato delle soluzioni importanti. La cifra è elevata rispetto alla sua età, ma credo che possa ritenersi addirittura bassa quando troverà spazio e continuità nella Dea”.