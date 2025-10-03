"Baggio meglio di Maradona", retroscena Pallavicino: "Careca voleva mettermi mani addosso"

vedi letture

Carlo Pallavicino, agente di mercato parla di alcuni retroscena legati alla sua attività. Il più simpatico tra questi è l'aneddoto legato ad Antonio Careca, riportato da Tuttomercatoweb: "A 24 anni cercavo anche di stimolare Careca provando a creare un rapporto ma senza cellulari era complicato. Essendo io di Firenze lo provai a provocare dicendogli “Baggio è meglio di Maradona” e a momenti mi metteva le mani addosso".

Spazio anche a un retroscena sullo stesso Maradona: "Per concludere una trattativa con Moggi, andammo al seguito del Napoli in una trasferta ad Ascoli. Fu un’esperienza totalizzante. La partita stava per iniziare, ma Diego si fermò a parlare per un’eternità con Giovanni Branchini: non di calcio, ma di pugilato. Ovviamente non riuscimmo mai a parlare con Moggi ma fu una trasferta indimenticabile".