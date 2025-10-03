Modugno su McTominay: “Non si può giudicare rispetto allo scorso anno, è stata stagione straordinaria”

L’inviato di Sky Sport, Francesco Modugno, parla della vittoria sullo Sporting durante ‘Giochiamo d’Anticipo’, programma su 11 Televomero: “Dopo il rigore c'è stata un po' di ansia evidentemente, la percezione del rischio e del pericolo. Ce ne era piena consapevolezza già dalla vigilia. Conte ne aveva parlato tante volte alla squadra e ieri ne abbiamo avuto una dimostrazione.Lo Sporting è una squadra contro la quale è servita pazienza, qualità. La Champions è veramente la coppa dei particolari: il livello si alza sotto tutti gli aspetti.

C'è una premessa, che forse è anche auspicio: quelli così, come loro [De Bruyne e McTominay, ndr] devono quantomeno provare a coesistere, perché sarebbe un peccato rinunciarci. Evidentemente, da quel lato lì [di sinistra, ndr] c'è traffico, c'è il rischio di una sovrapposizione tra i due. E da quel lato lì anche Hojlund ama andare. Quindi, rispetto a prima con Lukaku - che agiva sul centrodestra e permetteva a McTominay di andarci sopra - in questo caso qui McTominay prova a buttarsi dentro ma trova: De Bruyne, Spinazzola e Hojlund. Lui [McTominay, ndr] in questo momento è quello che fa più fatica. Secondo me non è una questione atletica. Anche l'anno scorso ci sono state partite in cui McTominay non è stato brillante, ma ha avuto la capacità di determinare perché arrivava [in area, ndr]. Adesso che non c'arriva non ha più la capacità di determinare.

Reazione di De Bruyne al cambio contro il Milan? C'è da dire che è tipica del fuoriclasse. Si era vista già in ritiro per la ricerca della perfezione, il pretendere da se stesso il massimo, con la giusta consapevolezza.La standing ovation del Maradona sa tanto di scuse popolari. Un 'sorry, Kevin'. A parte De Bruyne, quanti giocatori nel Napoli possono determinare una partita? Si farebbe un torto a McTominay se il parametro per giudicarlo fosse la scorsa stagione: la possiamo considerare una stagione straordinaria?".