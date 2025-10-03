Orsi avverte su De Bruyne: "C'è una cosa da non fare mai con i fuoriclasse"
"Il Napoli secondo me non ha fatto una grandissima partita, però, quando hai giocatori che ti possono risolvere la partita in qualsiasi momento... Quello che serviva era vincere e riprendere un cammino che un po' si era perso, dopo il Manchester City". Queste le parole di Nando Orsi nella puntata di ‘Giochiamo d’Anticipo su 11 Televomero: "Più vanno avanti le partite e più migliora la condizione. Il problema tattico, però, esiste eccome: McTominay non è un esterno e infatti fa sempre la mezzala. I giocatori devono giocare nel proprio ruolo: se Neres lo metto a fare la mezzala... Il Napoli ha preso Lang, ha Neres e Politano... Ormai si gioca in 16.
Senza De Bruyne è impossibile giocare. McTominay, Anguissa e Lobokta sono impossibili da togliere, ma di che stiamo parlando? Caso De Bruyne e Conte a Milano? Hanno vinto così tanto nella propria carriera, ed hanno due personalità così elevate, che io mi aspetto un De Bruyne che si arrabbia e un Conte che gli risponde. La reazione di De Bruyne è legata al cambio contro il City? Possibile, secondo me voleva spaccare il mondo.
Io nella mia carriera ho capito una cosa: non bisogna mai parlare male di un fuoriclasse, perché ti smentiscono in 30 secondi. Ci sono quei giocatori che fanno pensare ad un allenatore 'metto lui ed altri 10'. Milinkovic-Savic ha fatto una parata che ha salvato il risultato, dimostrando che era sempre presente. Non era facile quel riflesso per lui che è alto 2 metri. Penso che Conte abbia fatto la scelta [di impiegarlo come portiere 'di coppa' in Champions, ndr].
Vado controcorrente: a me il Napoli è piaciuto a Milano. Le occasioni il Napoli le ha avute, secondo me ha fatto un'ottima partita. Napoli-Genoa non è una partita semplice. Juve-Milan? Mi intriga. Quella di domenica potrebbe essere una giornata pro Napoli".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Genoa
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro