Onofri su Under: "In Italia non ha ancora dimostrato, ma Giuntoli ha la vista lunga"

Claudio Onofri, ex calciatore del Genoa, si è così espresso sull'obiettivo azzurro Cengiz Under a Radio Kiss Kiss Napoli: "Under al Napoli? A me piace molto, potenzialmente non ha dimostrato in Italia ma io sono convinto che anche Boga, se lo vedi, come dribbla ed alla velocità che lo fa, può darti una superiorità numerica costante. Se giudichiamo Under per quanto fatto fino ad ora qui allora non lo prenderesti, ma Giuntoli ha la vista un po' più lunga".