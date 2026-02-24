Open VAR, Tommasi (AIA): “Hien cerca Hojlund, non punibile per il metro di Chiffi”

Dino Tommasi, componente della CAN, ha parlato a 'Open VAR' su DAZN del gol annullato a Gutierrez in Atalanta-Napoli per un presunto fallo di Hojlund su Hien fischiato dall'arbitro Chiffi: "A vedere le immagini è chiaro che c'è questo corpo a corpo, Hien cerca il contatto con Hojlund, che gli ruba il tempo. È poca roba per considerarlo falloso, qualcosa fa l'attaccante del Napoli, ma è troppo per definirne una punibilità. Chiffi dice subito che è fallo, avallato da Cecconi. Nella revisione concordano con lui, questo è un errore, ma bisogna decidere correttamente in campo. Al VAR vedono una trattenuta, ma è molto più importante la decisione di campo, una corretta avrebbe evitato qualunque problematica. In questa gara l'arbitro aveva mantenuto una soglia tecnica alta, fischiando davvero poco anche su contrasti importanti, lasciando giocare, ma in queste due situazioni ha abbassato tanto la soglia".

Tommasi commenta anche le parole di Manna: "Il direttore ha diritto di esprimere con civiltà qualunque cosa reputi opportuno. C'è poca roba, non è che non ci sia niente. C'è un piccolo corpo a corpo, ma c'è l'errore di campo che avremmo preferito fosse valutato diversamente".