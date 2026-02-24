Open VAR, Tommasi (Aia) sul rigore elogia il VAR: “Bel lavoro, Hien era fermo, Chiffi sbaglia”

vedi letture

Nel corso di 'Open Var' su DAZN, è stato analizzato il rigore tolto al Napoli per il contatto Hien-Hojlund in Atalanta-Napoli.

In sala Var Aureliano e Di Paolo non ravvisano il fallo su Hojlund e si chiedono: "Perché è rigore? Ha ammonito anche qualcuno, non so chi".

Chiffi si rivolge a Zappacosta: "Tranquillo Zappa, se è fuori lo guardano. Se è uscita lo fermiamo, se non c'è lo vanno a vedere e lo togliamo".

Dalla sala Var riguardano varie inquadrature: "Ma è lui che fa contro Hien. E' fermo Hien. Quella (inquadratura, ndr.) da dietro, sta fermo. Controlliamo anche se è dentro o fuori". Vergara tiene in gioco la palla sulla linea laterale: "Il pallone è dentro".

Sala Var a Chiffi: "Dani ti consiglio un OFR per possibile revoca. E non è fuori il pallone. Avevi anche ammonito?", Chiffi risponde di sì. "Ok. Il difensore è fermo, numero 19 del napoli e 4 dell'Atalanta. Quindi revochi il cartellino". Chiffi risponde: "Benissimo, grazie". e dà l'annuncio della revoca al pubblico".

Dino Tommasi, componente della CAN, commenta così l'episodio: "Decisione corretta, non c'è alcun falllo di Hien su Hojlund. Hojlund cerca il contatto e Hien è fermo. Non c'è sgambetto, non c'è nulla, non è fallo. Chiffi è anche posizionato molto bene, ha una sensazione errata e se ne accorge prontamente difronte il monitor. Appena vede l'immagine capisce l'errore commesso e giustamente retrocede e toglie il calcio di rigore. Molto ben lavorata in sala Var da Aureliano e Di Paolo. Quindi ottima decisione finale, meno buona di campo. Noi puntiamo molto sulla centralità dell'arbitro, sulle decisioni prese con congruità in campo, qui è un errore di campo, giustamente corretto".