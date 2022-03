Ordine: "Contro l'Atalanta il Napoli dovrà cambiare registro tattico"

Franco Ordine, giornalista, è intervenuto per parlare di Atalanta-Napoli nel corso di 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli

Franco Ordine, giornalista, è intervenuto per parlare di Atalanta-Napoli nel corso di 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi aspetto un duello punto a punto fino alla fine per lo Scudetto. La trasferta di Bergamo è molto insidiosa per il Napoli perché di solito l'Atalanta, quando può recuperare energie fisiche come stavolta durante la sosta, diventa davvero complicato da affrontare. Il Napoli dovrà giocare da squadra, non potrà andare in velocità, in contropiede, perché manca Osimhen. Per cui bisognerà cambiare registro tattico".