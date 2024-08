Ordine: “Dopo le 3 pappine all’esordio, il Napoli non ha sbagliato! Significa una cosa…”

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, il noto giornalista Franco Ordine commenta le prime uscite della squadra di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è già sul banco degli imputati non solo per il punto conquistato in due partite, ma per due prestazioni fin qui ampiamente al di sotto delle aspettative.

Ti aspettavi questa prestazione a Parma? "È evidente che non me l'aspettavo. Per due motivi: intanto per un pre-campionato molto incoraggiante. E poi perché mi immaginavo che, dopo gli errori clamorosi dal punto di vista dell'organizzazione difensiva visti contro il Torino, ci sarebbe stata l'occasione in settimana di riordinare le idee e mettere a posto le cose, soprattutto le intese".

Cosa che evidentemente non è avvenuta... "Anche il Napoli ha sbagliato all'esordio, prendendo tre pappine dal Verona ma la settimana dopo, alla seconda partita, non ha sbagliato. Questo vuol dire che Conte si è fatto sentire, capire e ha ottenuto il cambio di marcia".