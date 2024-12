Ordine esalta Neres: “Aumenta di 50 volte la pericolosità offensiva del Napoli”

Il noto giornalista vicino alle vicende del Milan, Franco Ordine, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero

Il noto giornalista vicino alle vicende del Milan, Franco Ordine, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Udinese-Napoli? Il Napoli si è andato a prendere la vittoria con carattere, sbattendo letteralmente l’avversario contro il muro nel secondo tempo. La vittoria restituisce le certezze perse a causa della sconfitta contro la Lazio. Ci sono poi due punti essenziali: la ritrovata condizione fisica di Lukaku e la capacità degli azzurri di arrivare al gol attraverso il gioco, inoltre Neres in questo momento aumenta di 50 volte la pericolosità offensiva della squadra.

Kvara? Nello spezzone di campionato precedente era più preoccupato di tornare a difendere che di puntare l’avversario. Neres, dal canto suo, ha sfruttato la sua velocità per attaccare i difensori dell’Udinese. Il brasiliano a Udine è stato la vitamina C degli azzurri e ha dato coraggio ai compagni per andare in avanti”.