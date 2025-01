Ordine: “Il mercato inizierà domani. Roma? Mi aspetto un Napoli super concentrato"

Franco Ordine, noto giornalista, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Napoli Centrale’: “Il mercato vero e proprio inizierà domani, il Napoli qualcosa farà. Non i fuochi d’artificio, perché non servono. Giocatori che serviranno anche nei prossimi anni.

Faranno qualcosa di importante. In quale ruolo? Bisogna coprire il buco lasciato da Kvara, ma ci sono anche soluzioni interne. Dipende se ci sono o meno occasioni da cogliere, così come ha detto lo stesso Antonio Conte: prendere qualcuno giusto per, di fatto. non serve a niente. Il Napoli di Spalletti, dopo il ko con l’Inter, chiuse i giochi già ad inizio gennaio.

Napoli di Conte non gioca le coppe? Non è la prima volta che una squadra in lotta per lo scudetto ha questo vantaggio.

Rinascita del calcio italiano? Può essere documentata solo da un successo. La verità è che è un po’ cresciuto dalla finale dell’Inter di un paio di anni fa. Poi aiuta anche la nuova formula della Champions League.

Roma-Napoli? Mi aspetto un Napoli super concentrato, visto che deve ottenere il massimo in questa parte di stagione. A prescindere dal risultato dell'Inter contro il Milan nel derby, il Napoli dovrà ottenere una vittoria.”