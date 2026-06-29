Lukaku, il fratello: "Conte disse una cosa strana, anno duro! Col Napoli rapporto incrinato"

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Jordan Lukaku ha ripercorso quello che è successo quest'anno nei rapporti tra suo fratello Romelu ed il Napoli e Antonio Conte

Si accendono ancora le discussioni intorno a Romelu Lukaku. Stavolta, a far parlare è suo fratello Jordan che in un'intervista a Humo ha commentato alcune vicende legate al Napoli: "Mio fratello ha appena attraversato forse l'anno più difficile della sua carriera, sia a livello professionale che personale. Quando si è infortunato all'inizio della stagione, il Napoli ha ingaggiato un altro attaccante. L'allenatore gli ha detto che da quel momento in poi sarebbe stato impiegato solo come sostituto. È stato strano: avevano appena vinto il campionato e mio fratello aveva raggiunto la doppia cifra sia per gol che per assist. Era difficile sopravvalutare la sua importanza per la squadra".

Il legame con Antonio Conte era venuto meno?

"Credo di sì".

Poco dopo è venuto a mancare vostro padre:

"In quel periodo il Napoli gli chiese di tornare in Italia. Ancora oggi non riesco a capirlo. Perché non hanno mostrato un po' di compassione lasciandolo riposare? Il rapporto con il club si è incrinato, ma Romelu ha continuato a lavorare senza sosta. Voleva farsi trovare pronto per il Mondiale. Ciò che mi preoccupa ora è che non ha avuto nemmeno un momento di riposo mentale. Prima o poi ne pagherà le conseguenze: dopo il Mondiale, quando finalmente si ritroverà da solo con i propri pensieri. È allora che tutto verrà a galla. E forse è anche un bene".