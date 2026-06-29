De Paola elogia Manna: "La gratitudine che ADL ha per lui la dice lunga"

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Ritieni che il Napoli possa rimanere ancora sullo stesso livello dell'Inter?

"II feeling fra De Laurentiis e Manna la dice lunga sulla gratitudine del primo nei confronti del secondo. Manna sta gestendo bene varie situazioni, inclusa quella relativa al mercato. Dopodiché bisogna capire la potenzialità di una rosa già molto competitiva. Gila per esempio incrementerebbe la qualità nel pacchetto dei difensori centrali, anche se poi arriverebbero altri colpi. Allegri dovrà cercare di replicare ciò che fece alla Juventus nel post Conte, anche se resto con il dubbio se il tecnico livornese possa durare nel lungo periodo".

Che ne pensi dell'operazione che ha riportato Nico Paz a Como?

"Questa è una manovra che conviene soltanto al Real Madrid. Le condizioni del resto mi sembrano un po' capestre per il Como, che valorizzerebbe un giocatore per anni, salvo poi riconsegnarlo al Real Madrid incassando solo una ventina di milioni netti. Inoltre il Como dovrà fare attenzione al finacial fair play ora che ha raggiunto la qualificazione in Europa".