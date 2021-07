Ordine: "Insigne non interessa ad altri club. Per il rinnovo sarà decisivo Spalletti"

Franco Ordine, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Insigne? De Laurentiis non ha accorciato la distanza con le sue parole, questo è il primo lavoro da fare. Spalletti può essere un eccellente diplomatico, lavorando ai fianchi del presidente affinché spenda qualche parola dolce in più e qualche stilettata in meno. Poi ovviamente dipenderà dalla volontà di Insigne. Ho l'impressione che non ci siano tanti interessamenti per Insigne".