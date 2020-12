Ordine su Gattuso: "A Napoli si è molto raffinato, a Milano era criticato perché difensivista"

Nel corso di 'Radio Goal', è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli il giornalista Franco Ordine: “Avevo posto dopo la vittoria contro l’Atalanta il Napoli primo in classifica. Domani in Barcellona-Juve abbiamo avuto la controprova che prima di dare per morte alcune squadre bisogna aspettare. Il Milan senza Ibra fino ad oggi sta reggendo, certo probabilmente non lo farà in eterno. Non avrei pronosticato ad inizio campionato i rossoneri primi in classifica.

Gattuso? Ha già raggiunto un traguardo vincendo la Coppa Italia e tra un po’ potrebbe arrivare anche il secondo con la Super Coppa contro la Juve. Per come gestisce i suoi rapporti dentro e fuori lo spogliatoio non trovo nessuna differenza col Rino giocatore e l’allenatore che abbiamo visto al Milan. Ora si è molto raffinato a Napoli, a Milano veniva puntualmente pizzicato da critica, tifoseria e soprattutto da Leonardo, la sua vera spina nel fianco, perché ritenuto troppo difensivista. Ora con questo sistema di gioco che adotta è molto europeo e offensivo. Contino a sostenere la mia tesi, se Gattuso dovesse accettare qualche clausola sullo scioglimento non solo non lo riconoscerei più ma gli avranno fatto anche il lavaggio del cervello. Quindi sono convinto che firmerà senza clausole. Riccio, come Rino, si definisce sporco brutto e cattivo, ma vi posso garantire che è di grandissima competenza e grande valore professionale. Questa squadra è quella che ha i maggiori margini di miglioramento essendo anche non molto datata come l’Inter e la Juve”.