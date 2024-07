Oriali esalta Maradona: "Ho affrontato i migliori al mondo, nessuno era come Diego"

Salito sul palco a Dimaro accanto a Conte e lo staff, Lele Oriali, coordinatore del gruppo di lavoro del mister, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Che gruppo ho trovato? Sono molto contento, non soddisfatto ma contento, abbiamo trovato un gruppo che si applica molto, che si impegna. Ci vorrà del tempo per capire quello che da loro si pretende, abbiamo pazienza ma fino a un certo punto. C'è tempo per lavorare.

Che esperienza porto? La mia, da giocatore e dirigente. Giocavo con la tv in bianco e nero. La fortuna mi ha accompagnato riuscendo a raggiungere traguardi importanti che non credevo possibili. Farò il possibile e l'impossibile per portare qualcosa di importante alla società. Avrò la gestione sportiva della prima squadra con dirigenti che mi daranno una grossa mano e sono sicuro che con un po' di pazienza qualcosa riusciremo a fare e qualche soddisfazione ce la toglieremo.

Maradona è stato il giocatore più forte mai affrontato. Ho incontrato parecchi campioni ma nessuno era come lui ed è anche superflio ricordarlo.