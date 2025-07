Podcast Orlando: "ADL numero uno non da oggi. E se chiude l'operazione Osimhen..."

A parlare dei temi del giorno ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Napoli, Galatasaray che lavora ancora per Osimhen e trovare una soluzione:

"Da quando ha preso il Napoli, ADL ha fatto solo del bene. Se porta a segno anche questa operazione...Stiamo vedendo la campagna acquisti, il Napoli si sta muovendo benissimo".

Retegui in Arabia, che ne pensa?

"Retegui ci sta che va via, contesto se va via Kean. Se non rimane alla Fiorentina, deve andare in Premier per rimanere nel calcio che conta. Retegui quei soldi non li avrebbe mai rivisti, Kean sì".

Como che continua spendere per giovani interessanti:

"Per me può arrivare lontano. Può arrivare in Europa, lo abbiamo visto lo scorso anno. Può essere la sorpresa. Fabregas deve dimostrare ma i giocatori presi sono forti. Sono molto bravi nello scouting".

Juventus che deve andare su Kolo Muani e Conceicao, non ci sono troppe scelte:

"Li deve fare ma fatica. Mi aspettavo un colpo grosso, tipo Osimhen. Manca ancora tanto però, aspettano il prezzo giusto e certe situazioni snervano, perché arrivi sempre agli ultimi giorni".

Kean può cedere alla tentazione Inzaghi?

"No. E' stato talmente male quando è stato considerato poco alla Juve e non solo, alla Fiorentina si è riscattato Se ti arriva una di Premier o il Napoli, allora ok, altrimenti non si muove da Firenze".