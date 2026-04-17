Auriemma: “ADL ha inchiodato Conte: ora deve dargli una risposta chiara”

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Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Tele A, soffermandosi anche sul futuro di Antonio Conte e le ultime dichiarazioni di De Laurentiis.

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tele A, soffermandosi anche sul futuro di Antonio Conte e le ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis: "De Laurentiis nell'intervista rilasciata a The Athletic ha detto una cosa chiara a proposito di Conte in Nazionale, la seguente: che vada o no in Nazionale, Conte deve dare una risposta adesso perché così tra aprile e maggio c'è il tempo per ingaggiare un nuovo allenatore. Di fatto avrebbe un mese e mezzo per trovare un allenatore che sostituisca Conte.

Sono dichiarazioni che sono servite a De Laurentiis per inchiodare Conte. Qualcuno avrà ricordato al patron che Conte nel 2014 lasciò la Juventus il 14 luglio, in braghe di tela, andandosene dal ritiro. E meno male per la Juventus che c'era libero Allegri, altrimenti sarebbe stato un danno clamoroso. Memore di tutto questo, De Laurentiis gli ha lanciato il messaggio".