Milinkovic o Meret in porta? Ballotta: "L'alternanza dà fastidio a entrambi..."

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A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Marco Ballotta, ex portiere: “La gara di coppa Italia può incidere sulla gara di campionato della Lazio col Napoli. In campionato la squadra di Sarri non ha più nulla da dire, oltretutto la rosa è risicata e la coppa Italia resta l’unico obiettivo della squadra.

La stagione del Napoli è positiva e negativa. L’organico del Napoli è di altissimo livello e aver avuto tanti infortunati ha sicuramente penalizzato il percorso, ma il secondo posto non è cosa da poco. In Champions però il Napoli è uscito troppo presto, andare avanti è ciò che è mancato per rendere questa stagione eccellente.

Se Conte è convinto e deciso non lo ferma nessuno. Aspettiamo la sua risposta perchè è vero che ha il contratto, ma fa presto a far capire le sue intenzioni. Il discorso Nazionale credo si chiarirà in fretta anche perchè i club devono programmare il futuro. Io andrei avanti con lo stesso organico perché è di altissimo livello, credo sia superiore a tutte le altre rose delle squadre italiane.

Motta? La Lazio l’ha scelto e avrà intravisto in lui qualcosa di positivo. In ogni ruolo bisogna avere almeno due alternative e soprattutto in porta servono due portieri più o meno del stesso livello. Motta è andato bene subito e dopo aver smaltito l’esordio sta mostrando le sue qualità. Poi è chiaro che è giovane e può migliorare, ma la partenza è stata buona.

Prima in ogni squadra c’erano due o tre italiano forti forti, adesso fai fatica a trovare gli italiani nelle rose. Poi, il livello dei giovani si è abbassato perchè non li aiutano nella crescita. E basti vedere la Nazionale: gli undici li trovi e sono bravi, ma il livello si è un pò abbassato.

Sono a favore di due portieri di livello simile, ma non sono favorevole all’alternanza perchè questa dà fastidio ad entrambi. Anche a me è capitato di fare il secondo, ero consapevole, ma quando chiamato in causa dovevo rispondere. Meret non credo che vivrà un’altra stagione come questa, merita di giocare e può farlo in tante altre squadre importanti di serie A. L’alternanza non va bene perchè anche a livello difensivo i difensori devono abituarsi al portiere”.