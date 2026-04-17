“Conte ci fece talmente correre fino a vomitare”, Marchisio racconta la punizione di Conte a Vidal

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Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ai microfoni di Dazn ha raccontato un aneddoto legato ad Antonio Conte

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ai microfoni di Dazn ha raccontato un aneddoto legato ad Antonio Conte, ai tempi della Juventus: "Eravamo in tournée a Miami. Conte ci dà la serata libera, anche se in realtà dovevi rientrare a un certo orario, intorno alle due e mezza e non alle cinque del mattino. Al mattino quando suona la sveglia io e Vidal arriviamo in ritardo sul pullman. Con una grande differenza: io arrivo sul pullman e mi stavo ca*ando addosso, e mi dicevo che il mister mi avrebbe fatto il cu*lo, mi avrebbe fatto correre e me l'avrebbe fatta pagare. Arturo invece è arrivato ridendo, con Conte arrabbiato nero. E Vidal rideva lo stesso in pullman, per tutto il tempo, fino agli spogliatoi. E ci siamo messi a ridere anche noi.

Quel giorno ci fece correre così tanto che c'è gente che è stata male. A Miami c'erano 42 gradi, umidità al 96% e ci fece correre finché la gente non vomitava. Io e Arturo finimmo la sessione, lui correva tantissimo, per lui non c'era problema. Conte provò ad ammazzarlo, ma non ce la fece. Mentre c'era altra gente sdraiata a bordocampo che stava veramente male".