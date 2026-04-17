“Conte ci fece talmente correre fino a vomitare”, Marchisio racconta la punizione di Conte a Vidal
Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ai microfoni di Dazn ha raccontato un aneddoto legato ad Antonio Conte, ai tempi della Juventus: "Eravamo in tournée a Miami. Conte ci dà la serata libera, anche se in realtà dovevi rientrare a un certo orario, intorno alle due e mezza e non alle cinque del mattino. Al mattino quando suona la sveglia io e Vidal arriviamo in ritardo sul pullman. Con una grande differenza: io arrivo sul pullman e mi stavo ca*ando addosso, e mi dicevo che il mister mi avrebbe fatto il cu*lo, mi avrebbe fatto correre e me l'avrebbe fatta pagare. Arturo invece è arrivato ridendo, con Conte arrabbiato nero. E Vidal rideva lo stesso in pullman, per tutto il tempo, fino agli spogliatoi. E ci siamo messi a ridere anche noi.
Quel giorno ci fece correre così tanto che c'è gente che è stata male. A Miami c'erano 42 gradi, umidità al 96% e ci fece correre finché la gente non vomitava. Io e Arturo finimmo la sessione, lui correva tantissimo, per lui non c'era problema. Conte provò ad ammazzarlo, ma non ce la fece. Mentre c'era altra gente sdraiata a bordocampo che stava veramente male".
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