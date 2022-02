Orlando: “Il Napoli al completo ha tutte le qualità per vincere. Ma l'Inter non perde punti…”

L'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del derby tra Milan e Inter e non solo.

E' ora di derby a Milano. Inzaghi contro Pioli, chi può incidere di più?

"Si devono fare i complimenti a entrambi. Inzaghi gli sta dando un grande gioco e risultati, Pioli ha avuto troppi infortuni. Se non avesse avuto tutti questi problemi, sarebbe una partita più decisiva. Inzaghi per ora è più avanti. Credo che abbia una squadra più completa ora, il Milan di inizio stagione, senza problemi, se la giocava".

Che cosa può dire questa sfida?

"Se l'Inter vince, credo si possa dire che è finita per lo Scudetto. Se vince il Milan, rientrerebbe anche il Napoli, che ora recupera giocatori fondamentali. L'Inter così sentirebbe la pressione. La Juve non credo possa rientrare. Gioca troppo male, è vero che è arrivato Vlahovic ma giocava in un contesto dove c'era un gioco, dato da Italiano. Vlahovic non risolve tutti i problemi".

Il Napoli sta tornando quello della prima parte di campionato?

"Quando è al completo, è una squadra tosta e che ha tutte le qualità per vincere. Ma l'Inter non perde punti. Anche quando non gioca bene, trova le soluzioni per risolvere le partite".