Podcast Orlando: "Il Napoli riuscirà a scappare e difficilmente le altre lo riprenderanno"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Roma brutta, che rischia ma vince col Venezia:

"Di positivo ieri il risultato e basta. La Roma ha faticato tanto e non meritava la vittoria. Non riesce ad essere squadra in ogni partita, deve dare continuità alle prestazioni, se vuoi ottenere risultati. A Juric però serve tempo, è arrivato solo adesso e prima che inculchi nella testa dei giocatori il suo modo di fare calcio serve tempo".

Il vero problema della Roma è Pellegrini, parlando del modulo?

"Il problema è il rapporto con la tifoseria. E' difficile giocare quando la gente è sempre ponta a fischiarti. Credo che sia un giocatore che può fare tutti i ruoli a centrocampo, ma non è quello che conosciamo. Ha delle qualità, ma giocare in queste condizioni non è facile".

Campionato senza padrone ancora?

"Credo che il Napoli, per tanti motivi, riuscirà a scappare e difficilmente riusciranno a riprenderlo. La sensazione è questa, vedo un gruppo unito, un ambiente ricompattato. Ci sono i presupposti perché il Napoli scappi. E se poi Lukaku comincia a metterla dentro, sarà difficile riprenderla".

Come vede Bologna e Atalanta?

"L'Atalanta è una sorpresa perchè è partita male, per via degli infortuni e una difesa perforabile. Faccio i complimenti a Italiano invece, perché dopo l'anno scorso è andato sulla panchina più difficile e piano piano sta imponendo il suo gioco. Difficile possa centrare di nuovo la Champions ma con Italiano, dove a Firenze qualcuno lo rimpiange, possono fare molto bene. La Fiorentina ora sta faticando ma era stata abituata comunque a due finali europee di fila e non solo".

Si sbloccano Vlahovic e Lautaro:

"Sono sempre critico con Vlahovic ma pronto anche a ricredermi quando timbra il cartellino come stavolta. La partita a porte chiuse è terribile, con lo stadio pieno sarebbe stata un'altra partita. Complimenti a Vlahovic, continuo a pensare che col gioco di Motta abbia dei problemi ma se segna... E su Lautaro lo dicevo, è un fenomeno, se si sblocca dicevo che poi sarebbe stato un problema. Se torna a segnare con continuità è un fenomeno".

Che ne pensa di questa Juventus?

"Diventa difficile criticarla. Zero gol subiti, seconda in classifica, quando segna fa tre gol a partita. Deve migliorare, ma se lo fa diventa un pericolo non solo in campionato ma anche in Champions. Se la Juve riesce a trovare le alchimie giuste con i nuovi, e tutto comincia a funzionare come a Bologna, io comincerei a preoccuparmi. Zero gol in sei partite sono numeri clamorosi. E non ci arrivano proprio le altre a tirarle in porta".