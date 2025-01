Podcast Orlando: "Il Napoli sta volando, ma la Juve darà fastidio se gioca come a Bergamo"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando.

Thiago Motta ha dato due segnali importanti contro Atalanta e Milan:

"Motta è stato criticato ma ho sempre detto che è la scelta giusta. Nelle ultime due partite ho visto una Juve diversa, mi ha colpito l'attenzione e la qualità nelle giocate. Col Milan hanno anche rischiato, ma ho visto attenzione nella fase difensiva. Mi sta piacendo, da qui in poi può solo crescere".

Milan fuori dai gioco Champions?

"Emerson Royal non può giocare nel Milan. Ma il problema non è solo lui. Vuoi prendere Walker e pensi di risolvere i problemi? Per me il Milan non arriverà in Champions".

Ancelotti, addio al Real a fine stagione:

"Lo ha sempre detto che il cuore è a Roma. Lo vedrei bene. Ho sentito le parole di Ranieri, che dice che i Friedkin vogliono investire e vincere. Per me la Roma con Ranieri è ripartita ricostruendo e se dovesse arrivare Ancelotti, con giocatori importanti, sarebbe la piazza giusta per vivere qualcosa di speciale".

Questa Juventus può impensierire il Napoli?

"Sì. Il Napoli impressiona, sta volando dal punto di vista fisico e del gioco. E' cambiato tutto negli ultimi 30 giorni, vince con qualità. La Juve vista a Bergamo mi è piaciuta tanto, certo conterà molto l'ambiente. Napoli-Juve non è mai una partita banale".