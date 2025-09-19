Podcast Orlando: "Napoli non bocciato, ma da rivedere. Magari in parità numerica"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando.

Un bilancio delle italiane in Champions?

"Da rivedere il Napoli, non bocciato. La partita era difficile contro una grande squadra. Ha provato a difendersi ma si è dimostrato di essere all'altezza della Champions. E' da rivedere quando giocherà in undici".

Inter, cosa fare ora con Pio Esposito?

"E' un ragazzo in una grande squadra, ha giocato una partita importante. Più chance? Quando hai Lautaro e Thuram devi sfruttare quelle che ti vengono date. Ma già che tu sia la prima scelta, è un segno di grande fiducia. E questo ragazzo ha tante qualità".