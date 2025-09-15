Podcast Orlando pazzo del Napoli: "Incredibile, attacca da ogni lato! Hojlund è già fondamentale"

vedi letture

A parlare dei temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Roma, infortunio per Dybala e niente derby:

"Purtroppo non è una novità. Il ragazzo ha dei problemi, lo conosciamo, è anni che va avanti così. E' un peccato per la Roma. E' vero che Gasperini ha le alternative, ma anche quest'anno sarà un giocatore che almeno una ventina di partite le salterà".

Altra prova di forza del Napoli:

"Sono incredibili, attaccano da ogni lato, non danno mai punti di riferimento e giocano con la palla a terra come nessuno in Italia. Poi Hojlund si adatta molto al calcio di Conte. E un'intesa con De Bruyne già altissima. E poi una squadra a tutto campo, Anguissa migliore in campo".

Può dare fastidio al City?

"Se la gioca, non potrà avere un approccio così alto come visto con la Fiorentina, però un po' come giocò l'Inter lo scorso anno. Ha giocatori straordinari. E Spinazzola, se ritorna a stare bene, torna in Nazionale. Forti come lui non ce ne sono".

Chi tra Juve e Milan può candidarsi a essere l'anti-Napoli?

"La Juve se vince con l'Inter avevo detto che prendeva una botta di autostima. La Juve sta prendendo coraggio, ha grande entusiasmo, ha creato un bel gruppo. La vedo una squadra che sta crescendo. Credo che insieme al Milan siano le uniche due che possano impensierire il Napoli".

Questa Inter è ancora da Scudetto?

"Siamo a fine ciclo, ovvio che la squadra e i giocatori sono da primi posti, non va esclusa, ma non vedo quell'entusiasmo e cattiveria che aveva anche la scorsa stagione. E' una squadra che ha perso entusiasmo, non sorride. Credo che debba essere bravo l'allenatore a ridare un po' di autostima e sorriso dentro uno spogliatoio triste".