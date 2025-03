Orlando sull'Italia: "Perché non Buongiorno al centro e Bastoni a sinistra?"

Nell’appuntamento odierno con Maracanà su TMW Radio è intervenuto Massimo Orlando. Queste le sue parole.

Che Italia hai visto nella sconfitta contro la Germania?

“Bicchiere mezzo vuoto, abbiamo fatto fare la partita alla Germania abbassandoci molto. Siamo andati contro il credo calcistico di Spalletti, ma al momento questo abbiamo a disposizione. La squadra è buona, a centrocampo abbiamo qualità, ma questa qualità ci manca davanti. Un giocatore come Musiala noi non lo abbiamo e nel calcio moderno se non hai certi giocatori è difficile arrivare a vincere qualcosa di importante. Bicchiere mezzo vuoto perché valuto molto bene il centrocampo, però poi giocatori che saltano l’uomo mancano”.

È mancata qualche prestazione a livello individuale?

“Degli errori ci sono stati, Raspadori ha calciato un paio di volte su possibili occasioni da gol ma non lo ha fatto bene. Anche Donnarumma poteva fare meglio, ma il problema rimane sempre sulla carenza di qualità, davanti continua a mancarci un giocatore con la qualità di Musiala e non vedo anche tra i giovani calciatori caratteristiche simili”.

Qualcuno ha messo in discussione le scelte di Spalletti, sta sperimentando troppo?

“Il telaio c’è, sia in difesa che a centrocampo. Ieri poteva giocare Buongiorno centrale e Bastoni nel suo ruolo naturale dove fa meglio, ma comunque aveva già fatto il centrale. Sono esperimenti che vanno provati, io sono preoccupato per l’attacco. L’ultimo giocatore che ha fatto la differenza davanti è stato Chiesa agli Europei vinti, gli altri da Immobile a Zaniolo, da Berardi a Insigne ti davano qualità ma non hanno fatto poi la differenza. Sono preoccupato dalla fase offensiva, per il resto credo stia nascendo una buona Italia”.