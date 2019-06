Orrico attacca Ancelotti: "Stagione mediocre, senza spettacolo e punti! Non penso al cognome..."

Quale voto dare alla stagione del Napoli? A tracciare un bilancio nel corso di Radio Goal è Corrado Orrico, allenatore, intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "La stagione del Napoli la definirei mediocre. Non c'era spettacolo, non c'erano i punti, non c'era il gioco. Io non penso al prestigio del cognome Ancelotti, io vedo quello che accade e quest'anno la stagione del Napoli è stata mediocre. Inter? Anche per loro stagione mediocre, ma mezzo punto in meno rispetto al Napoli. La Juventus invece è fuori gioco".