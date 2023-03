Orrico avvisa: "Napoli, così sempre è impensabile. Prima o poi arriva giornata nera"

Corrado Orrico, allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Corrado Orrico , allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Napoli-Lazio sono le squadre che giocano meglio? Non ci sono solo loro, anche Atalanta e Milan giocano bene a calcio quando sono in giornata. Il Napoli è la migliore squadra della serie A, sulla Lazio ho qualche dubbio.

La sfida di venerdì incerta? Beh può essere, perché è impensabile che gli azzurri non abbiano una giornata balorda prima o dopo. Per come ha giocato negli ultimi due mesi il Napoli è inattaccabile ma prima o poi la giornata nera arriva. La grande bellezza del Napoli di Sarri è stata propedeutica a quella del Napoli di Spalletti? Sono bellezze diverse, quello di Sarri era bello da vedersi, c’era molto possesso palla, ma quello di Spalletti è completo in tutto".